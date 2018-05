Françoise Fabian : un premier album à 85 ans

Après avoir joué dans plus de 70 films et une trentaine de pièces de théâtre, Françoise Fabian sort un premier album qui porte son nom. L'actrice française de 85 ans, qui chante depuis ses 4 ans, réalise ainsi un de ses plus grands rêves. Pour cet album, réalisé par Alex Beaupain, elle s'est notamment entourée de ses amis et du gratin de la chanson française, dont Charles Aznavour, La Grande Sophie, Dominique A, Vincent Delerm et Julien Clerc. En pleine préparation d'une tournée pour défendre ce premier disque, l'artiste envisage déjà un deuxième, qui laisse présager une collaboration avec Etienne Daho.



