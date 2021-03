Frankie Muniz est l’heureux papa d’un petit garçon (qu’il n’appellera pas Malcolm) L'acteur américain Frankie Muniz, révélé par la série "Malcolm" dans les années 2000, lors du Disney ABC Television TCA Summer Press Tour le August 7 2018 à Los Angeles. − Robyn Beck / AFP

CARNET BLEU – L’acteur américain de 35 ans a annoncé la naissance de son premier enfant dans sa story Instagram mercredi 24 mars. Un bonheur retrouvé pour celui qui a traversé de rudes épreuves depuis l’arrêt de la sitcom dont il était le héros.

Il a déjà adapté la posture des nouveaux parents. Le nourrisson dans un bras, le smartphone dans l’autre. "Les gars, je suis papa", lâche-t-il tout ému. Frankie Muniz a annoncé la naissance de son fils dans une courte vidéo postée sur son compte Instagram mercredi 24 mars. "J'aime tellement mon bébé. Et j’aime ma femme plus que jamais", écrit l’acteur de 35 ans popularisé par la série Malcolm dans les années 2000. Lui et son épouse Paige Price avaient annoncé attendre leur premier enfant dans une vidéo postée sur leur chaîne YouTube en septembre avant de dévoiler le sexe de l’enfant un mois plus tard. "Non, je ne l’appellerai pas Malcolm", s’était-il alors amusé.

Un grave accident de voiture a affecté sa mémoire

Le couple n’a rien caché de ses difficultés à concevoir ni des différentes épreuves qu’il a traversées ces dernières années. À l’automne 2018, leur maison est totalement détruite par un dégât des eaux. Mais Frankie Muniz prend ça avec philosophie, voyant dans cet évènement un moyen de prendre un nouveau départ. Une manière de rebooter sa vie et de laisser derrière lui ses problèmes de santé. Un an plus tôt, l’acteur sort de l’ombre pour participer à la version américaine de "Danse avec les stars". Après l’arrêt de la série Malcolm, il a mis de côté la comédie pour devenir pilote automobile. Une passion qui a lui laissé quelques séquelles après un grave accident en 2009.

"Ma voiture s’est retournée et s’est écrasée contre un mur. Je me suis cassé le dos, une cheville, quatre côtes et une main. Mon pouce pendouillait par la peau", raconte-t-il à People, ajoutant qu’il a "le corps d’une personne de 71 ans". Frankie Muniz se met à la musique pendant sa convalescence mais est rattrapé par sa santé. En l’espace de cinq ans, il est victime d’une quinzaine de mini-AVC qui effacent une partie de sa mémoire. Du tournage de Malcolm, il a presque tout oublié. Alors pour l’aider à conserver ses souvenirs, son épouse Paige note chaque jour depuis le début de leur relation ce qu’ils font tous les deux. Nul doute que le mercredi 24 mars 2021 occupera une place toute particulière dans leur carnet de famille qui compte désormais un membre de plus.

Delphine DE FREITAS