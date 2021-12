Britney Spears fête ses 40 ans : le début d’une nouvelle vie loin de sa tutelle ?

Ce jeudi 2 décembre, Britney Spears fête ses 40 ans. De quoi mettre un coup de vieux à de nombreux fans qui n’étaient encore qu’enfants quand ils ont découvert son premier single "…Baby One More Time" en 1998. Cet anniversaire est surtout l’occasion d’observer la route parcourue par celle qui est devenue en quelques années seulement une icône de la culture pop. De ses débuts au Mickey Mouse Club à l’âge de 11 ans à son chemin de croix rédempteur de Las Vegas. En coulisses, elle a affronté le pire. Les documentaires retraçant sa chute, plus édifiants les uns que les autres, se sont multipliés ces derniers mois. Avec en point d’orgue, son poignant témoignage devant la justice le 23 juin. Ce jour-là, la chanteuse confesse mentir depuis des années. Elle n’est pas heureuse, mais déprimée, et affirme être prisonnière d’une tutelle abusive pilotée d’une main de fer par son père Jamie.