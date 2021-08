Jennifer Aniston et David Schwimmer démentent être en couple, au grand dam des fans de "Friends"

"David est épris de Jennifer et les sentiments sont partagés. Malgré la distance évidente entre eux, du fait qu’ils vivent sur des côtes opposées du pays, ils sont motivés pour maintenir l’étincelle et faire que ça marche", indiquait l’une de ces fameuses sources proches des stars qui ne pouvait au final pas être plus éloignée de la réalité. Car face à la circulation éclair de l’information, les principaux intéressés ont été contraints de clarifier la situation. Et d'assurer que non, ils n’étaient pas en couple.

"Mais l’un de nous deux était toujours en couple donc nous n’avons jamais franchi cette barrière", avait expliqué David Schwimmer dans Friends : The Reunion. "Honnêtement, je me souviens avoir dit à David : 'Ce serait tellement nul si on s’embrassait pour la première fois à la télévision’'. Et sans surprise, notre premier baiser a eu le lieu dans ce café", avait ajouté Jennifer Aniston, faisant allusion à cette scène où Ross et Rachel s’embrassent à l’entrée du Central Perk dans la saison 2. La romance hollywoodienne de l'été nous est finalement offerte par une autre Jennifer. Jennifer Lopez a officialisé son retour de flamme avec Ben Affleck, après 20 ans d'une pause actée par les deux parties cette fois-ci. Et si c'étaient eux, les vrais homards qui en pincent l'un pour l'autre dont parlait Phoebe dans la série culte ?