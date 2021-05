"Friends : The Reunion" : l'épisode spécial sera diffusé en France sur TF1 et Salto

Bonne nouvelle pour les fans français de Friends. TF1 et Salto vont diffuser en France l'épisode spécial qui réunira le cast de la série culte 17 ans après son arrêt. Cette "Friends reunion" ("réunion d'amis") sera lancée sur Salto simultanément avec sa mise en ligne aux Etats-Unis sur le service de streaming HBO Max, prévue ce jeudi 27 mai, a précisé à l'AFP un porte-parole de la plateforme de streaming hexagonale. Quant à TF1, elle diffusera "prochainement" l'épisode, après Salto. Il devrait passer en première partie de soirée avec un doublage en français.

Cet épisode très attendu intitulé Celui où ils se retrouvent (The One Where They Get Back Together), ne reprendra pas la trame de la série, qui s'est achevée en 2004 au bout de 10 saisons. Mais on y retrouvera les six comédiens principaux qui partageront des souvenirs et des anecdotes, aux côtés d'une pléiade de célébrités comme David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Reese Witherspoon ou encore Tom Selleck.