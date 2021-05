"Friends : The Reunion" : la Chine censure les passages avec Lady Gaga, Justin Bieber et BTS

Les fans chinois de Friends ont eu la mauvaise surprise de découvrir que certains passages de Friends : The Reunion avaient été retirés sur les trois principales plateformes de streaming du pays iQiyi, Youku et Tencent. L'épisode tant attendu diffusé en France sur Salto et qui marquait les retrouvailles des six comédiens de la série culte a été amputé des séquences avec Lady Gaga, Justin Bieber et le groupe coréen BTS. Soit environ 6 minutes du programme. La raison ? Les trois artistes ne sont pas en odeur de sainteté dans l'empire du Milieu, qu'ils ont offensé.

D'après Variety, les téléspectateurs chinois n'ont pas pu voir le duo Lady Gaga entonner Smelly Cat avec le personnage de Phoebe (Lisa Kudrow) car la chanteuse est bannie par la Chine depuis 2016 pour avoir rencontré le Dalaï-Lama, considéré comme un opposant au régime. Exit aussi le passage avec Justin Bieber, qui défile déguisé en pomme de terre, le chanteur étant, lui aussi, dans le collimateur des autorités après avoir visité un sanctuaire de guerre controversé à Tokyo en 2014.