Gaëlle Arquez, la star montante de l'opéra

À 34 ans, Gaëlle Arquez est un souffle nouveau sur l'opéra. Née à Saintes en Charente-Maritime, d'une mère malgache et d'un père d'origine espagnole, elle a grandi en Afrique. La jeune femme était une adolescente comme les autres, fan de musique pop, de Whitney Houston et de Mariah Carey. Par sa voix, son jeu de scène, son physique et sa simplicité lumineuse, elle cristallise tous les regards.



