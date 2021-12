Miss France 2022 : nos 5 favorites pour décrocher la couronne

Plus que quelques heures avant les résultats. Arrivées en Normandie après dix jours passées à La Réunion, les candidates à Miss France 2022 attendent avec autant d'impatience que d'anxiété la cérémonie qui verra l'une d'elles succéder à Amandine Petit. Les quinze demi-finalistes, choisies par un jury de sélection, ne seront annoncées qu'en début de soirée ce samedi 11 décembre après les traditionnels défilés en costumes régionaux et en maillots de bain.

Son accent chantant est le même que Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Tumateata Buisson , 24 ans, a déjà inscrit son nom dans l’histoire du concours local. Sacrée 60e Miss Tahiti, elle s’est présentée en hommage à sa mère décédée il y a trois ans. Chargée en communication auprès de l’office de tourisme de son archipel, elle se rêve organisatrice de mariage. Et ne cache rien de son espièglerie. Sa dernière lubie ? Tester les recettes repérées sur TikTok. Comme beaucoup, non ?

Elle est née en 1997, l’année où Miss Ile-de-France a porté la couronne de Miss France pour la dernière fois. Un signe ? Diane Leyre , 24 ans, ne connaissait pas grand-chose au monde des Miss avant que sa cousine Illana Barry ne soit élue Miss Languedoc-Roussillon l’an dernier. Cette fan de Friends et de Céline Dion maîtrise aussi bien l’anglais que l’espagnol, a étudié à Madrid et est désormais agent immobilier. Elle a même créé sa propre ligne de mode qui permet de customiser ses sacs à main. Un impressionnant CV sur lequel pourrait bien s’ajouter une nouvelle activité dès le 11 décembre.

Elle a de faux airs d’Iris Mittenaere, venue comme elle du Nord-Pas-de-Calais. Et le prénom d’une diva italienne. Sauf que la famille de Donatella Meden, 21 ans, est originaire de Croatie. La Miss parle français, anglais, croate, espagnol et russe. Rien que ça. L’étudiante en communication, option mode et luxe, est également mannequin sur son temps libre. Elle avoue être "complexée par ses lèvres", qui lui ont valu "pas mal de moqueries plus jeunes". Une différence dont elle a fait sa force aujourd'hui, à l’image de l’actrice Angelina Jolie qu’elle admire.