"Reconnaissante, heureuse et fatiguée" : Gal Gadot annonce la naissance de son troisième enfant

La famille Gadot s’agrandit. Après Alma, 9 ans, et Maya 4 ans, la star israélienne Gadot annonce qu’elle vient de donner naissance à une fille baptisée Daniella. La comédienne a posté ce mardi sur Instagram un cliché où elle apparaît au lit aux côtés de son compagnon, Jaron Varsano, de leurs deux aînés et du bébé.

"Ma douce famille", écrit l'interprète de Wonder Woman en légende. "Je ne pourrais être plus reconnaissante, heureuse (et fatiguée). Nous sommes tellement excités d’accueillir Daniella. Je vous envoie l’amour et la santé", conclut-elle, à l’attention de ses fans. Gal Gadot, 36 ans, avait révélé sa grossesse le 1er mars dernier sur le même réseau.