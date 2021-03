Gal Gadot, la star de "Wonder Woman", est enceinte de son troisième enfant

Son apparition aux Golden Globes avait mis la puce à l'oreille. Vêtue d'une robe blanche qui dissimulait ses formes, Gal Gadot était venue sur scène pour présenter le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, remis à Minari, de Lee Isaac Chung. La star de Wonder Woman, âgée de 35 ans, a confirmé ce lundi ce que les observateurs avaient devinés : elle est bel et bien enceinte de son troisième enfant. "Et c’est reparti !" a-t-elle commenté en légende d'un cliché où elle pose entourée de sa famille.

C'est ringard mais je me sens comme Wonder Woman lorsque je donne la vie

C'est ringard mais je me sens comme Wonder Woman lorsque je donne la vie - Gal Gadot

Ravie de pouponner à nouveau, Gal Gadot avait expliqué dans la presse en 2017 à quel point devenir mère avait changé sa vie. "C'est ringard mais je me sens comme Wonder Woman lorsque je donne la vie. Quand vous accouchez, vous vous sentez comme Dieu. 'Oh mon dieu, j'ai fait ça'. La meilleure chose est de devenir maman et de donner la vie", avait-elle déclaré.