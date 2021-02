"Très heureux", Rose Leslie et Kit Harington annoncent la naissance de leur bébé "Game of Thrones"

CARNET BLEU – Les acteurs britanniques, qui se sont rencontrés sur le tournage de la série fantastique, ont confirmé la naissance de leur premier enfant après avoir été photographiés en famille dans les rues de Londres.

Leur communiqué tient en trois mots. "Très, très heureux". Rose Leslie et Kit Harington ne se sont pas embarrassés des formalités au moment de partager la plus belle des nouvelles, celle de la naissance de leur premier enfant. Les acteurs britanniques de 34 ans ont officialisé l’arrivée de leur fils à travers un très court texte de leur porte-parole transmis à la presse spécialisée dans l’actualité des célébrités. Si le couple a réussi à garder pour lui le prénom du nourrisson, il n’a pas échappé à la surveillance des paparazzis.

Le trio a été photographié dans les rues de Londres mardi 16 février. Sur des clichés publiés par Page Six, les jeunes parents marchent main dans la main tandis que le nouveau-né est bien emmitouflé dans le porte-bébé de sa mère. "Je suis si excitée d’être enceinte et j’ai hâte de rencontrer le nouveau membre de notre famille", avait affirmé la comédienne écossaise au New York Post en octobre. Un mois plus tôt, c’est dans les pages d’une autre publication qu’elle annonçait sa grossesse.

Une grossesse annoncée dans un magazine, photos à l'appui

Rose Leslie avait dévoilé son ventre rond pour le magazine Make. "Peu de personnes peuvent porter aussi bien une robe longue en soie Stella McCartney et supporter une séance photo en étant enceinte mais Rose n’a montré aucun signe de fatigue", avait assuré la publication, révélant que la jeune femme attendait un petit garçon. Kit Harington n’a, lui, jamais trop commenté dans la presse son futur rôle de père, profitant de ces mois précieux confiné en famille dans leur manoir de l’Est de l’Angleterre. Après l'arrêt de Game of Thrones, l'acteur anglais a lutté avec ses démons en cure de désintoxication et n'est apparu que dans la série Netflix Criminal. Il sera prochainement l'un des super-héros du film Marvel Eternals. Rose Leslie a, elle, tenu un rôle récurrent dans la série The Good Fight, le spin-off de The Good Wife, et est l'un des suspects de Mort sur le Nil, adaptation de l'oeuvre d'Agatha Christie dont la sortie a été repoussée par la pandémie.

Rose Leslie et Kit Harington jouaient les amants maudits Ygritte et Jon Snow dans Game of Thrones. La fiction a fini par devenir réalité et les deux comédiens se sont mariés en 2018 devant leurs collègues Peter Dinklage, Emilia Clarke, Maisie Williams et Sophie Turner. Cette dernière est aussi devenue mère en juillet d’une petite Willa, née de son union avec le chanteur Joe Jonas. De quoi transformer les prochaines retrouvailles du cast en une fantastique garderie.

Delphine DE FREITAS