Gaston Lagaffe prend vie au cinéma

Gaston Lagaffe, personnage emblématique de la BD belge, débarque sur grand écran. Le tournage de ses aventures avec Mademoiselle Jeanne, la mouette rieuse et le chat, a déjà commencé à Marseille. La ressemblance avec le héros de la bande dessinée est assez frappante.



