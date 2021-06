George Clooney lance un programme d’éducation au cinéma pour les jeunes défavorisés

George Clooney, plus engagé que jamais. Pour lutter contre le manque de diversité à Hollywood, la star hollywoodienne a annoncé ce lundi le lancement d'un programme éducatif destiné à préparer des lycéens de Los Angeles, défavorisés ou issus de minorités, à intégrer les métiers du cinéma. Le comédien accompagné d'Eva Longoria (Desperate Housewives) et Don Cheadle (Hotel Rwanda, Iron Man 2), parrainera l'initiative qui débutera à la rentrée 2022 et s'adressera à des adolescents de 14 à 16 ans, scolarisés dans un lycée du centre-ville de Los Angeles. Il a vocation à être étendu à d'autres établissements scolaires publics de la ville.

"Notre but est de mieux refléter la diversité de notre pays. Cela implique de commencer tôt", explique George Clooney dans un communiqué annonçant la création d'un établissement qui portera ce projet, l'école Roybal de production de cinéma et de télévision. "Cela signifie la création de programmes au lycée pour enseigner aux jeunes gens les techniques de caméra, de montage, d'effets visuels, de son et toutes les opportunités de carrière que cette industrie peut offrir", explique l'acteur.