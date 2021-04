Gérard Darmon crée la polémique en postant un blackface sur Instagram

Un cliché qui met le feu aux poudres. Ce lundi 5 avril, Gérard Darmon a publié sur son compte Instagram une photo prise sur le tournage de la série Capitaine Marleau avec Corinne Masiero et sur laquelle il apparaît avec le visage peint en noir. Or cette pratique a un nom : le blackface, et elle est historiquement raciste. Née aux États-Unis en 1828, cette représentation caricaturale d'une personne noire ne passe plus aujourd'hui.

Face au déferlement de critiques, le comédien de 73 ans s'est défendu d'avoir voulu réaliser un blackface. Il explique être maquillé en Othello, le héros africain de la tragédie de William Shakespeare. "De quoi vous me parlez avec les blackfaces. Calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s'il vous reste un peu de temps, (re)lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tse Tung, je le ferai", a-t-il réagi sous sa publication qu'il a décidé de supprimer, mais que les utilisateurs de Twitter continuent de faire circuler.