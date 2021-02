Infatigable, Gérard Depardieu se glisse dans la peau du commissaire Maigret

C’est Daniel Auteuil que Patrice Leconte avait choisi au départ pour reprendre ce rôle mythique, lorsque le projet a été annoncé au printemps 2019. Après son désistement, le réalisateur de Ridicule s’est tourné vers Gérard Depardieu, avec lequel il n’avait jamais travaillé. Après plusieurs reports, il vient donc d’en entamer les prises de vue à Paris avec le monstre sacré du cinéma français, et ce pour six semaines, révèle la lettre professionnelle Satellifax.

Les salles de ciné sont désormais fermées depuis plus de 100 jours consécutifs. Mais Gérard Depardieu, lui, tourne toujours. Au palmarès de ceux qui n’ont rien changé à leurs habitudes, depuis l’apparition de la pandémie, l’acteur de 72 ans est plutôt bien placé. Après avoir enchaîné les tournages en 2020, il a retrouvé ce lundi le chemin des plateaux pour entamer celui de Maigret et la jeune morte, d’après le roman du même nom de Georges Simenon, paru en 1954.

Dans Maigret la jeune morte, le célèbre commissaire enquête sur le décès d’une jeune femme que rien ni personne ne semble pouvoir identifier. Jusqu’au jour où il croise la route d’une délinquante qui ressemble étrangement à la victime, réveillant en lui le souvenir d’une disparition plus intime et personnelle. Jade Labeste (Nos vies formidables), Mélanie Bernier ou encore Aurore Clément figurent au casting de cette adaptation que le cinéaste et son scénariste Jérôme Tonnerre ont voulu plus proche du drame que du polar.

Gérard Depardieu sera le premier comédien à incarner Maigret depuis Rowan Atkinson dans une série britannique diffusée en 2017 sur France 3. Avant lui, le personnage a bien sûr été immortalisé sur le petit écran par Jean Richard, puis Bruno Crémer. Au cinéma, il a eu les traits de Pierre Renoir, Albert Préjean, Michel Simon et bien sûr Jean Gabin à trois reprises, entre 1958 et 1963. Produit par Philippe Carcassonne et Jean-Louis Livi, cette nouvelle adaptation est programmée pour l’automne 2021 sur les écrans. Du moins pour le moment.