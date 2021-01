Gérardmer 2021 : "Possessor", couronné au festival du film fantastique, fait cruellement regretter la fermeture des salles obscures

Dans un entretien accordé l’été dernier à Libération, le maître canadien David Cronenberg avouait en avoir sans doute terminé avec le cinéma, éprouvé par les disparitions successives de son épouse Carolyne et de sa sœur Denise, costumière de la plupart de ses films. Voir son fils Brandon porter le flambeau familial avec le formidable Possessor n’en est que plus émouvant.

L’invasion des corps par la technologie, la fascination pour la violence, les troubles de l’identité… Dans Possessor, Brandon Cronenberg remâche les obsessions paternelles, c’est une évidence. S’il leur injecte une vie nouvelle en épousant des thématiques très actuelles comme la question du genre et la tyrannie du big data, c’est dans la forme que ce thriller de SF impressionne. Une mise en scène charnelle et viscérale, parcourue de visions cauchemardesques et de saillies gore, qui épouse la descente aux enfers de son double protagoniste.

Présenté il y a un an déjà au Festival de Sundance, Possessor est annoncé chez nous pour avril prochain par son distributeur français, The Jokers, même si rien n’assure que les cinémas seront rouverts à cette date. C’est d’autant plus frustrant car de ses audaces narratives à sa radicalité visuelle, ce film de SF sans compromis a clairement été taillé pour se savourer devant un écran géant, dans l’anonymat d’une salle obscure. Notons que Gérardmer 2021 a par ailleurs primé La Nuée et Teddy, deux films qui témoignent du renouveau du fantastique en France. Et qui attendent eux aussi de pouvoir aller à la rencontre du public.