Dans les coulisses de la feria de Vic-Fezensac

A Vic-Fezensac, dans le département du Gers, une corrida est organisée pendant les fêtes de la Pentecôte. Octavio Chacon fait partie des toreros à cet événement. A quelques heures de son combat avec un taureau, l'Espagnol a son rituel pour avoir le maximum de concentration, combattre son peur et affronter sa responsabilité. Après avoir enfilé son costume de près de dix kilos, le matador se recueille devant ses icônes. Et avant d'entrer dans l'arène, l'homme prie une dernière fois.



