"Girl", un film qui contribue à offrir un regard juste et sensible sur le transgenre

Le film belge "Girl" avait fait sensation à Cannes et a reçu la Caméra d'Or. Réalisé par Lukas Dhont, ce long-métrage raconte l'histoire d'une jeune fille, Lara, née dans un corps de garçon et mal dans sa peau. Déterminée à changer de sexe et devenir une danseuse étoile, l'héroïne du film a dû traverser de nombreux périples. Un rôle interprété brillamment par Victor Polster, un jeune garçon qui a su mettre toute l'émotion qu'il fallait au personnage de Lara. "Girl" contribue à offrir un regard juste et sensible sur la diversité dans la société. Sa sortie est prévue le 10 octobre 2018.



