Golden Globes 2021 : en pleine pandémie, Netflix survole les nominations

Sans surprise, Netflix s'impose parmi la concurrence avec 42 citations au total grâce à ses films Mank (6 nominations), Les sept de Chicago (7) ou encore ses séries originales The Crown (6) et Emily in Paris (2). Mais décrocher le plus grand nombre de nominations ne garantit pas de repartir avec le plus grand nombre de trophées. Une seule certitude, les vainqueurs de cette 78e édition – qui sera présentée par les géniales Amy Poehler depuis Los Angeles et Tina Fey depuis New York - se trouvent ci-dessous :

MEILLEUR FILM DRAMATIQUE

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Les sept de Chicago

MEILLEURE COMÉDIE OU COMÉDIE MUSICALE

Borat 2

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

MEILLEUR ACTEUR DANS UN FILM DRAMATIQUE

Riz Ahmd, Sound of metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

MEILLEURE ACTRICE DANS UN FILM DRAMATIQUE

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanesse Kirby, Pieces of a woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman