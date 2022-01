MJ Rodriguez : la star de "Pose" devient la première actrice transgenre sacrée aux Golden Globes

"C'est la porte qui va en ouvrir une autre à tant de jeunes individus talentueux. Ils vont voir que c’est plus que possible", assure MJ Rodriguez. "Ils vont voir qu’une jeune fille noire et latina originaire de Newark, dans le New Jersey, qui avait un rêve a changé les esprits avec de l’amour. L’amour l’emporte. À tous mes bébés LGBTQAI, nous y sommes ! La porte est maintenant ouverte pour atteindre les étoiles", insiste-t-elle, saluant ses co-nommés Uzo Aduba (In Treatment), Jennifer Aniston (The Morning Show), Christine Baranski (The Good Fight) et Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale).