La romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal remporte le Goncourt des lycéens pour "Les Impatientes"

Elle dit vouloir porter "la voix des femmes du Sahel". Avec son roman Les Impatientes, Djaïli Amadou Amal avait créé la surprise en se retrouvant dans le carré final du Prix Goncourt 2020, finalement remporté lundi par Hervé Le Tellier pour L’Anomalie. Ce mercredi, cette romancière camerounaise de 45 ans s’est vue attribuer un joli lot de consolation avec le Goncourt des lycéens, remis par un jury de plus de 2.000 élèves à travers la France.

Dans Les Impatientes, elle donne la parole à trois femmes peules, confrontées au mariage forcé, à la polygamie et aux violences conjugales. Djaïli Amadou Amal s’est inspirée de son propre parcours. Née d'une mère égyptienne et d'un père camerounais, elle est mariée à l'âge de 17 ans à un quinquagénaire qu'elle ne connaissait pas. Cinq ans plus tard, non sans difficulté, elle parviendra à divorcer.