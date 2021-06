"Gossip Girl" quitte son blog pour Instagram dans la nouvelle version de la série culte

Exit son blog et ses alertes SMS, c’est sur Instagram que Gossip Girl vient désormais cracher son venin. Présentée comme "une extension" de la série d’origine et non comme un reboot, cette version 2.0 assure vouloir traiter de la manière dont les réseaux sociaux et le paysage new-yorkais ont changé ces dernières années. "Aucun de nous n'était intéressé dans le fait de simplement refaire la même histoire", martelait l'auteur et producteur exécutif Joshua Safran à l'annonce du projet. La trame semble pourtant avoir été copiée-collée sur celle de son prédécesseur. Un groupe de lycéens huppés mené par une fille ultra populaire - comme Blair Waldorf - qui va prendre sous son aile une nouvelle venue - comme Jenny Humphrey. Le lycée privé, les marches du célèbre musée new yorkais le Met et la voix-off de GG, celle de Kristen Bell (The Good Place) en VO, n'ont pas bougé non plus.