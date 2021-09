"Love is in the bin", la toile auto-détruite de Banksy revient aux enchères en octobre... et vaut six fois plus cher

Trois ans après avoir été détruite, "l'œuvre d'art la plus célèbre du 21e siècle", selon Sotheby's, revient sur le devant de la scène." "La Fille au ballon", rebaptisée "L'amour est dans la poubelle" ("Love is in the Bin"), est le clou du spectacle d'une grande vente organisée à Londres par Sotheby's le 14 octobre prochain.

Le tableau désormais lacéré est estimée entre 4 et 6 millions de livres sterling (entre 4,6 et 7 millions d'euros), a indiqué la maison d'enchères dans un communiqué. Le prix attendu, susceptible d'être dépassé, est quatre à six fois plus élevé que la vente originale à une collectionneuse anonyme, qui se prépare à réaliser une très bonne opération.

À l'époque, juste après son acquisition, un broyeur dissimulé dans le cadre avait réduit en lambeaux la moitié inférieure de la toile, qui montre une petite fille lâchant un ballon rouge en forme de cœur, ne laissant voir que le ballon sur fond blanc.