Grand fan de "Kaamelott", Thomas Pesquet a pu découvrir le film dans l’espace

"Maintenant, il ne me reste plus qu’à prendre quelques photos du royaume de Logres", a-t-il conclu, sans partager de cliché de lui en train de regarder le film. Thomas Pesquet peut remercier une poignée d’irréductibles qui ont lancé une pétition en ligne pour "faire de Kaamelott le premier film avec une exclusivité spatiale". Près de 12.000 personnes ont signé le texte qui est parvenu jusqu’aux principaux intéressés. Début mai, l’astronaute assurait avoir "parlé au Roi" qui lui "préparait quelque chose". "Ça m’aidera dans les moments où j’en aurai gros pendant cette quête spatiale", avait-il expliqué. "C’est un honneur, Commandant", lui avait alors répondu Alexandre Astier sur Twitter.

Invité de "Quotidien" fin juin, le réalisateur avait précisé que la Nasa devait voir le film en amont "pour être sûr qu’il n’y ait pas un encouragement à faire sauter une station spatiale". "Je suis assez léger sur ce sujet-là. On s’en sort très bien", s’était-il amusé. "Il faut que je le sous-titre parce ses camarades ne sont pas francophones et il ne faut pas non plus qu’ils s’ennuient", avait-il ajouté. Lui qui espérait pouvoir envoyer sa copie en orbite avant la sortie en salles du 21 juillet a presque réussi son incroyable défi, Thomas Pesquet ayant finalement vu Kaamelott le lendemain. De quoi donner des idées aux superproductions hollywoodiennes ?