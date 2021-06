Gravement malade, Françoise Hardy se dit "proche de la fin"

Françoise Hardy ne va pas bien. La chanteuse de 77 ans a confié dans une interview à Femme Actuelle qu'elle se sentait "proche de la fin". Après avoir combattu un cancer du système lymphatique, puis du pharynx, elle est traitée depuis 2018 pour une tumeur du cavum, mais souffre des effets secondaires de son traitement. "Les radios et immunothérapies qui s'en sont suivies ont eu des effets secondaires cauchemardesques qui me pourrissent la vie depuis deux ans et m'affaiblissent de plus en plus", a expliqué la célèbre interprète, qui est "devenue sourde" d'une oreille.

"Je ne peux plus avaler grand-chose, et la préparation d'une alimentation, toujours la même, que je puisse avaler, me prend plus de cinq heures par jour. Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation", a poursuivi l'artiste qui a répondu aux questions par mail, son état ne lui permettant pas de le faire de vive voix.