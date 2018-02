Grenoble, 50 ans après les Jeux Olympiques

En février 1968, Grenoble avait accueilli les 10ème JO d'hiver. Ils furent ouverts par le général de Gaulle et Alain Calmat, champion du monde de patinage artistique, eut l'honneur d'allumer la flamme olympique. Cinquante ans après, on voit encore trôner cette grande vasque dans les rues de la ville. Mais que reste-t-il d'autre ? Que sont devenus les infrastructures et les grands champions de ce temps ? Quelles empreintes ces JO d'hiver ont-ils laissé à Grenoble ?



