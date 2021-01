"Gucci" : Camille Cottin rejoint le casting du film de Ridley Scott

La comédienne française révélée par Connasse sur Canal+ et popularisée grâce à la série Dix pour cent sur France 2 donnera la réplique à Adam Driver, qui incarnera Maurizio Gucci et Lady Gaga, qui se glissera dans la peau de son ex-femme qui a purgé une peine de dix-sept ans d'emprisonnement pour l'assassinat de son mari.

Une consécration pour la comédienne âgée de 42 ans et qui est bien partie pour percer aux Etats-Unis. Portée par le succès international de Dix pour cent, rebaptisé Call my agent chez les anglo-saxons, Camille Cottin a signé en novembre dernier un contrat avec la prestigieuse agence américaine United Talent Agency (UTA), qui représenté des stars de la télévision et du cinéma américains comme Arnold Schwarzenegger, Sandra Oh, Michael Douglas, Chris Pratt ou encore Timothée Chalamet.

Gucci n'est d'ailleurs pas le premier projet américain de Camille Cottin qui a fait une apparition en 2016 dans Alliés de Robert Zemeckis avec Brad Pitt et Marion Cotillard et dans Stillwater de Thomas McCarthy aux côtés de Matt Damon, deux ans après. D'après The Guardian, Camille Cottin vient également de signer pour "un énorme projet" dont elle n'a pas le droit de parler.