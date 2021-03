"Vous êtes en train de tuer le cinéma français" : 800 personnalités demandent à Macron de rouvrir les salles

Le cinéma français hausse le ton. Alors que les salles sont fermées depuis le 30 octobre dernier, et qu’aucune date n’a été fixée à ce jour pour leur réouverture, 800 professionnels du secteur s’adressent à Emmanuel Macron dans une tribune publiée ce mercredi dans Le Monde. Son titre : "Monsieur le président Macron : rouvrez les salles de cinéma. Maintenant !" Parmi les signataires, on trouve Guillaume Canet, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Jacques Audiard, Pierre Niney, Cédric Klapisch, Karin Viard ou encore Emmanuel Mouret, dont le film Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, arrive en tête des nominations aux César, qui se dérouleront le 12 mars prochain.

"Aujourd’hui, nous pourrons donc, encore et toujours, faire la queue pour aller acheter des baskets ou une glace, nous entasser dans les supermarchés ou prendre le train, même bondé, mais nous ne pourrons pas aller au cinéma. Ni au théâtre. Et cela malgré la mise en place d’un protocole sanitaire des plus stricts et des plus fiables dès le premier jour du déconfinement", déplorent-ils. "Au gré des chiffres, des variants, des politiques d’image, d’annonce, de culpabilisation ou d’intimidation, nous avons le sentiment d’être éradiqués. Et alors quoi ? On reste fermé un an, deux ans ? Pour toujours ?".

"C’est une filière industrielle économique forte de 340.000 emplois qui coule", rappellent les signataires. "C’est un monde de débats et d’idées qui s’appauvrit considérablement. Car le cinéma ne se préoccupe pas que du cinéma. Il se préoccupe de tout ce qui fait société, ouvre à la réflexion, à la discussion, amène la rencontre avec ce public qui nous manque à hurler. Et à qui l’on manque. Quel gâchis. Quelle violence. Quelle injustice", dénoncent-ils, soulignant que "le cinéma français est la troisième cinématographie la plus importante du monde, et que vous risquez de la faire s’effondrer en à peine un an."