Guillaume Musso : encore un best-seller

Depuis 2011, Guillaume Musso est devenu notre écrivain préféré. En 2017, il a vendu un million et demi de livres. Cependant, son nouveau roman, "La jeune fille et la nuit" (Ed. Calmann-Levy), représente le meilleur lancement de sa carrière. Sorti le 24 avril 2018, il s'est vendu à plus de cent mille exemplaires, en seulement cinq jours. L'œuvre met en avant l'histoire de trois amis, Fanny, Thomas et Maxime, qui sont complices d'un meurtre et qui ont emmuré le corps dans le gymnase de leur lycée. L'écrivain est venu sur notre plateau ce lundi 11 juin 2018 pour en parler, dans l'émission "Carte Blanche", présentée par Hélène Mannarino.