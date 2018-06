Hakim Ghorab : "Il y aura la grande parade de Versailles avec des musiciens, des danseurs qui viennent des quatre coins de l'Europe"

Pour la troisième année consécutive, le Château de Versailles ouvre ses portes aux "clubbeurs" pour le Grand Bal Masqué, prévu samedi prochain. Après deux mois de préparation, Hakim Ghorab, directeur artistique des émissions comme "The Voice", "Les Enfoirés" ou encore "NRJ Musics Awards", s'apprête à voir les pirates investir les lieux de l'Orangerie. Pour l'occasion, 50 artistes, danseurs et performeurs porteront plus de 150 costumes et seront mis en scène dans différents tableaux, dans le but de réjouir les 2 500 convives attendus. Tous vont danser aux sons du DJ Michael Canitrot, reconnu dans le monde de l'électro, qui revient tout droit du Brésil.



