Hal Holbrook, nommé aux Oscars pour "Into The Wild", est mort à l'âge de 95 ans

Né le 17 février en 1925 à Cleveland dans l'Ohio, Hal Holbrook débute sa carrière sur les planches de Broadway dans les années 1950. Il apparaît pour la première fois à l'écran en 1966 dans Le Groupe de Sidney Lumet. On le verra par la suite dans Magnum Force en 1973 aux côtés de Clint Eastwood, avant de se glisser dans la peau du mystérieux indicateur "Gorge profonde dans Les Hommes du président, d'Alan J. Pakula en 1976. Suivront La Bataille de Midway, Capricorne One, Fog de John Carpenter et Creepshow de George A. Romero en 1982.

C'est une figure du cinéma américain. Le comédien Hal Holbrook est mort le 23 janvier. C'est son assistante Joyce Cohen qui a confirmé sa disparition ce lundi au New York Times . Âgé de 95 ans, il s'est éteint à son domicile de Beverly Hills en Californie. On ne connaît pas encore les raisons de son décès. L'acteur, qui a incarné l'auteur Mark Twain pendant plus de 60 ans sur scène avec son one-man show intitulé Twain Tonight, a interprété de nombreux rôles marquants aussi bien à la télévision qu'au cinéma.

En 1987, il est à l'affiche de Wall Street d'Oliver Stone, puis retrouve Alan J. Pakula qui le dirige dans La Firme en 1993. Il marquera aussi les esprits dans Into The Wild, de Sean Penn en 2007 où il joue un ancien militaire que croise le héros durant son périple. Son interprétation lui vaudra d'être nommé à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, à l'âge de 82 ans. La statuette reviendra finalement à Javier Bardem pour son interprétation d'un tueur psychopathe dans le film des frères Coen, No country for Old Men.

Récemment il aura été à l'affiche du drame romantique De l'eau pour les éléphants avec Robert Pattinson et Reese Witherspoon, de Promised Land de Gus Van Sant et du biopic Lincoln de Steven Spielberg. En parallèle à sa carrière au cinéma, il aura joué dans de nombreuses séries à commencer par Lincoln, diffusée dans les années 70 et dans laquelle il tenait le rôle-titre. Il a également participé à Hawaii 5-0, Grey's Anatomy, Bones, Sons of Anarchy, Urgences, Les Soprano et À la maison blanche.