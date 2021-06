Batman et Catwoman : la scène de sexe interdite qui affole les fans de comics

C’est une série sulfureuse, mais pas trop non plus. Lancée en 2019 sur la plateforme HBO Max, Harley Quinn met en scène les aventures de l’ex-fiancée du Joker. C’est à la fois, drôle, salace et méchant, dans le même esprit que le récent long-métrage avec Margot Robbie dans le rôle principal. "Il est incroyablement gratifiant de faire appel à des personnages qui sont considérés comme des méchants parce qu’on a beaucoup plus de liberté d’action", explique dans Variety Justin Halpern, le créateur de la série diffusée en France sur Toonami.

L’intéressé révèle toutefois avoir été récemment confronté au véto de la maison mère, DC Comics, au sujet d’une scène très explicite. "Dans la troisième saison (qui sera diffusée en fin d’année – ndlr), nous avions un moment où Batman faisait un cunnilingus à Catwoman. Les gens de DC nous ont dit : 'Vous ne pouvez pas faire ça, absolument pas !'", raconte-t-il. "Ils ont dit : 'Les héros ne font pas ça'. Alors on a répondu : 'Est-ce ça veut dire que les héros sont égoïstes ?'."