"Harry Potter" fête ses 20 ans

Qui peut bien prétendre n'avoir jamais connu "Harry Potter" ? Le jeune sorcier de Poudlard fête ses 20 ans en 2018. Avec sept tomes d'aventures et huit films, la saga s'est vendue à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde entier. Un opus qui aura accompagné l'enfance de toute une génération...



