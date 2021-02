"5000 métalleux assis et distanciés, ce n'est pas possible !" : le coup de gueule du patron du Hellfest

"Une annulation du Hellfest semble inéluctable", explique à l’AFP celui qui avait été déjà contraint de couper le son l'an dernier en raison de la pandémie, après avoir attiré 180.000 personnes en 2019. "Une décision va être prise dans les jours qui viennent, il faut que je vois mes équipes et parle avec mes homologues à l'international, mais 5000 métalleux assis et distanciés, ce n'est pas possible", estime-t-il.

Il avait annoncé une affiche d’enfer avec Korn, les Deftones, System of a Down, The Offspring ou encore les vétérans de Deep Purple et Judas Priest. Après l’annonce jeudi par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, d’une jaune de 5000 spectateurs assis par jour pour les festivals d’été, le patron du Hellfest, Ben Barbaud, estime que l’édition 2021, prévue du 19 au 21 juin prochain sur le site de Clisson, en Loire-Atlantique, n’aura pas lieu.

"On s'était rendu compte que l'épidémie était moins présente l'été, cette année on a les vaccins qui arrivent, et pourtant, on a les mêmes restrictions que l'année dernière", constate Ben Barbaud qui rappelle que le Hellfest, c’est "une programmation internationale à 90%, 20% du public qui vient de l'international, 15 heures de concerts par jour, un camping géant... et le public qui picole le plus de bières". C'est tout sauf un détail puisqu'aucune décision n'a été prise, à ce stade, pour la réouverture des buvettes.

"Si certains collègues de festivals se réjouissent du cadre annoncé jeudi, je fais partie de ceux qui ne s'en réjouissent pas : c'est encore la jeunesse qui va passer un été pourri", juge Ben Barbaud qui n'exclut toutefois pas "de faire quelque chose en digital cet été, voire un petit concert à destination des bénévoles. Mais je ne peux pas vendre ça comme le Hellfest". Créé en 2006, le Hellfest est devenu l'un des plus grands festivals de metal en Europe, et le plus important en France.