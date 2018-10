Hommage national à Charles Aznavour : des centaines de Français ont tenu à lui dire adieu

Durant ses 70 ans de carrière, Charles Aznavour a embaumé les cœurs de plusieurs générations avec ses chansons et sa poésie. Ce vendredi 5 octobre 2018, c'était donc une évidence pour ses fans d'assister à l'hommage national organisé en son honneur dans la cour des Invalides. Si les plus matinaux ont réussi à entrer à l'intérieur, la grande majorité était sur la pelouse de l'esplanade, devant un écran géant installé pour l'occasion. Beaucoup se sont accordés à dire que Charles Aznavour a été un grand représentant de la France dans le monde entier et que cette cérémonie aux Invalides était tout à fait justifiée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.