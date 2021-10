Homosexualité, paternité, GPA : dans "Fils à papa(s)", Christophe Beaugrand se livre à cœur ouvert

"Nous sommes convaincus avec Ghislain qu'un exemple de joie et d'épanouissement recèle en une image, une simple photo, la force de faire bouger les mentalités. Ton bonheur, Valentin, celui de notre famille, nous le montrons à tous. Non, pour vivre heureux, nous n'avons pas à vivre cachés. Au diable cette injonction à la discrétion !", explique dans le livre Christophe Beaugrand qui revient également sur son enfance, la découverte de son homosexualité, sa rencontre avec l'homme de sa vie ou encore son envie viscérale d'avoir un enfant.

C'est un témoignage tout en pudeur, mais essentiel. Christophe Beaugrand a décidé de se confier sur sa paternité dans un livre intitulé Fils à papa(s), disponible dès le 7 octobre chez Plon. L'animateur de TF1 et de LCI à la bonne humeur légendaire revient sur la naissance de son fils Valentin, que son mari Ghislain et lui ont accueilli grâce à une mère porteuse américaine prénommée Whitney et avec laquelle il a noué une relation très forte.

La GPA (gestation pour autrui) étant interdite en France, Christophe Beaugrand et son mari se sont rendus aux Etats-unis pour réaliser leur plus grand rêve : devenir pères un jour. Un parcours complexe et semé d'embuches, mais qui vaut largement le coup, comme il le relate dans l'ouvrage. Du choix de la mère porteuse à celle qui donnera ses ovocytes, en passant par le coût onéreux de cette démarche ou encore la bataille pour faire reconnaître leur droit de filiation, on suit pas à pas Christophe Beaugrand qui s'attache à combattre les stéréotypes.