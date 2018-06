Hoshi : "C'est cool de pouvoir communiquer à travers la musique"

Hoshi s'inscrit dans la vague d'auteurs-compositeurs qui renouvelle la chanson française, avec Eddy de Pretto, Clara Luciani et Juliette Armanet. Avec sa voix rock, cassée et éraillée, la jeune chanteuse saint-quentinoise, fan de la culture nippone, cartonne avec son premier album. Pour sa musique, elle s'est inspirée de nombreux artistes comme Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Nirvana ou encore les Rolling Stones. Actuellement en tournée, elle sera notamment au Flow, à Paris, le 4 juillet et à la Cigale le 18 décembre prochain.



