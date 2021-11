"House of Gucci" : après "A Star Is Born", comment Lady Gaga s’est métamorphosée en Lady Gucci

ACTION ! – Deux ans après sa nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour sa première apparition au cinéma, l’excentrique chanteuse est à nouveau prête à séduire l’Académie avec un rôle sulfureux qui lui a demandé une intense préparation.

Elle en parle comme d’une "folie délicieuse". Un choix de mots pas anodin pour celle qui assure être véritablement devenue son personnage. Déjà reine des transformations sur scène, Lady Gaga a été au-delà du simple costume pour se glisser dans celui de Patrizia Reggiani pour House of Gucci. "Je vais être totalement honnête et transparente. J’ai vécu comme si j’étais elle pendant un an et demi. Je n’ai jamais cessé d’être elle, même hors caméra", assure-t-elle dans Vogue. Trois ans après la sortie de A Star Is Born qui lui a valu d’être nommée aux Oscars l’année suivante, la star de la pop incarne l’une des personnalités les plus controversées d’Italie.

Toute l'info sur House of Gucci : au cinéma le 24 novembre

Condamnée à 26 ans de prison en appel, Patrizia Reggiani en a passé 16 derrière les barreaux pour avoir commandité le meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci. Dernier héritier de l’empire du même nom, l’homme de 46 ans a été tué par balles devant ses bureaux milanais au printemps 1995. L’histoire, aussi scandaleuse que fascinante, a fait frissonner le pays et le monde de la mode. Tout en faisant les yeux doux à Hollywood. Après des années de rumeurs, c’est finalement Ridley Scott qui se décide à lancer l’adaptation du livre de Sara Gay Forden La saga Gucci. Et lorsqu’il découvre A Star Is Born, il sait tout de suite qu’il a trouvé son étoile.

En vidéo LCI PLAY - "House of Gucci" : le film événement avec Lady Gaga et Adam Driver

"Lady Gaga m’a intriguée lorsque je l’ai vue dans ce film", explique le cinéaste dans les notes de production. "Je me suis dit qu’elle avait un talent extraordinaire, à la fois en tant qu’artiste, productrice et auteur de son propre spectacle. Sa créativité est exceptionnelle. On s’est rencontrés et elle m’a aussitôt plu", ajoute-t-il. Pendant trois ans, la chanteuse va multiplier les recherches sur cette anti-héroïne que les médias italiens ont appelée Lady Gucci avant de la surnommer la Veuve noire. "J’ai passé beaucoup de temps à lire sur elle, à regarder des interviews. Mais j’ai essayé de ne rien lire ou de ne rien regarder qui aurait une opinion sur elle parce que je voulais me faire la mienne", insiste-t-elle en conférence de presse, comparant son approche à celle d’un journaliste.

Je m’attendais un peu à une diva et elle n’est pas du tout comme ça. Elle est très drôle - Jeremy Irons

Lady Gaga raconte dans Vogue avoir tout gardé de Patrizia pendant le tournage, y compris son accent très prononcé qu’elle a même conservé pendant 9 mois. Certains s’en moquent déjà en soulignant qu’il sonne plus russe qu’italien. Mais les fans de la Mother Monster se délectent depuis des semaines des vidéos mettant en parallèle leur idole et Patrizia Reggiani en train de parler pour prouver que l’imitation est parfaite. Un mot qu’a pourtant banni la principale intéressée. "Ce n’est pas une imitation, c’est une incarnation", martèle-t-elle. Alors pour être au plus près de son personnage, elle s’est aussi teint les cheveux en brun "instantanément". "C’était presque impossible pour moi de parler avec cet accent en étant blonde", dit-elle.

Si Lady Gaga a fait de sa garde-robe un moyen d’expression, elle "ne voulait pas que les vêtements parlent pour Patrizia". Alors c’est sur son jeu qu’elle dit avoir intensément travaillé, s’inspirant de différents animaux pour parfaire son attitude aux différents âges de son personnage. "Plus tôt dans sa vie, j’étais un chat. Au milieu du film, j’étais un renard. Ils sont très joueurs quand ils chassent. Puis j’ai étudié les mouvements des panthères pour le troisième acte du film. Ils séduisent avant de bondir", explique-t-elle.

Je suis très gênée par le fait que Lady Gaga joue mon rôle. - Patrizia Reggiani

Ses partenaires de jeu ont tout de suite été sous le charme. "Je m’attendais un peu à une diva et elle n’est pas du tout comme ça. Elle est très drôle", explique à LCI Jeremy Irons. "Je me souviens qu’elle était très nerveuse, elle l’a elle-même admis. C’était son deuxième film, elle était face à Adam Driver et moi qui sommes des acteurs plus expérimentés sur le papier. Mais elle n’avait aucune raison d’être nerveuse car elle a bien plus de talent que nous deux réunis d’une certaine façon", commente l’acteur anglais qui joue le beau-père de la chanteuse à l’écran. "Nous n’aurions pas pu être plus chanceux de l’avoir pour jouer ce rôle. C’est une actrice incroyable", note-t-il, soulignant qu'elle est elle-même d’origine italienne.

À la vie, à la mort : Adam Driver et Lady Gaga sont mari et femme dans "House of Gucci", le film de Ridley Scott. − Universal Pictures France

"Elle arrive très préparée. Elle est ponctuelle, elle a de très bons instincts", acquiesce Adam Driver qui la qualifie de "meilleure partenaire possible". Même si elle finit par ordonner le meurtre de son personnage à l’écran. Il n’y a bien qu’une personne qui n’a pas apprécié le casting de la chanteuse. Patrizia Reggiani elle-même. "Je suis très gênée par le fait que Lady Gaga joue mon rôle dans le nouveau film de Ridley Scott sans même avoir eu la prévoyance et la sensibilité de venir me rencontrer", a-t-elle déclaré dans la presse italienne. Sans obtenir de réponse de la chanteuse.

>> House of Gucci de Ridley Scott - avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek et Camille Cottin - dès le 24 novembre au cinéma

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.