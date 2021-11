"House of Gucci" : Lady Gaga, heroïne fascinante d’un film délicieusement kitsch

Après le percutant Le dernier duel, le réalisateur britannique de 83 ans ouvre les portes d’une House of Gucci aussi mythique que scandaleuse, aussi enviée que détestée. Et marquée par un assassinat retentissant, celui de l’héritier Maurizio que son ex-femme Patrizia a préféré faire exécuter pour ne pas le voir épouser sa nouvelle compagne en 1995.

S’il encadre le récit, le meurtre n’en constitue pas le cœur. En adaptant le livre du même nom de Sarah Gay Forden, Ridley Scott déroule une tragédie en trois actes qui dresse le portrait d’une anti-héroïne décomplexée jusqu’à la chute. Une femme de poigne qui tente par tous les moyens de se faire un nom avec celui d’un autre. Et qu’elle continuera à porter avec fierté, même sur le banc des accusés au tribunal. Maître d’un grand jeu de dupes familial, Patrizia Reggiani "veut tout" et surtout le meilleur. Comme son interprète. Initiales GG imprimés sur ses tailleurs très ceintrés, Lady Gaga irradie à l’écran. Fascine autant qu’elle envoûte.

Son accent, que tant ont déjà critiqué à partir de la simple bande-annonce, est l’une des grandes forces de son interprétation habitée. Comme l’envie de prouver que oui, a movie star is born deux ans après sa nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour son tout premier rôle. On connaît sa trajectoire finale avant même le début du film mais qu’importe, on vibre quand même pour sa Patrizia qui passe de l’ingénue, mauvais sosie d’Elizabeth Taylor tiré à quatre épingles, à une femme délaissée qui perd pied en voyant tout pouvoir lui échapper. La noirceur du jeu de Gaga n’a d’égal que la délicatesse de celui d’Adam Driver, surprenant de timidité dans le costume de Maurizio. Et presque à contre-courant d’un casting cinq étoiles qui lâche les fauves comme jamais.