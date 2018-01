Hugh Jackman, dans la peau de Phineas Taylor Barnum dans "The greatest Showman"

"The greatest Showman" est le premier film de Michael Gracey. Avec Hugh Jackman comme acteur principal, ce long-métrage raconte l'histoire de Phineas Taylor Barnum, l'homme qui a brouillé les frontières entre l'illusion et la réalité. Il est l'inventeur du plus grand cirque au monde.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.