Huile d'olive, vin, bovin... : quand les stars nous régalent

Nombreuses sont les célébrités qui allient leur passion pour la terre et pour les écrans. Parmi ces stars, Charles Aznavour produisait sa propre huile d'olive dans sa propriété de Mouriès (Bouches-du-Rhône). Celle-ci est d'ailleurs proposée à la table de l'Elysée et dans d'autres restaurants de grands chefs comme Marc Veyrat. En outre, Patrick Bruel possède une oliveraie de huit hectares à l'Isles-sur-la-Sorgue et cartonne avec son huile d'olive "H". Découvrez le reste de la sélection de Monia Kashmire en images.