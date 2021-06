Huit ans après la mort de James Gandolfini, son fils Michael reprend le rôle de Tony Soprano

C’est sur la voix off de James Gandolfini, l’acteur mort en 2013 à l’âge de 52 ans des suites d’une crise cardiaque, que s’ouvre la bande-annonce de The Many Saints of Newark. Un long-métrage consacré à la jeunesse de Tony, le chef de la mafia que l’acteur a incarné dans Les Soprano, la série culte diffusée de 1999 à 2007, couronnée par 21 Emmy Awards et 5 Golden Globes.

Pour donner une dimension supplémentaire à ce prequel, le scénariste David Chase a eu la belle idée de confier le rôle de Tony jeune à Michael Gandolfini, le propre fils de la star qui à 21 ans, tient son premier grand rôle au cinéma. Manière de profiter de leur ressemblance troublante. Et de rendre hommage à celui qui a interprété l’un des personnages les plus appréciés – et redoutés – de l’histoire de la télé.