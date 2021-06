"I Am Zlatan" : découvrez la bande-annonce du film sur la jeunesse d’Ibrahimovic

Son parcours, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain l’avait raconté dans I Am Zlatan, une biographie co-écrite avec le journaliste David Lagercrantz qui avait battu des records de ventes à sa sortie en 2013. Annoncée de longue date, l’adaptation cinématographique est prête et Zlatan vient d’en dévoiler lui-même la bande-annonce sur Twitter, lui qui a été contraint de renoncer à l’Euro suite à une vilaine blessure.

Avec la légende Ibrahimovic, il y avait le petit Zlatan, fils d’une mère croate catholique et d'un père bosnien musulman qui les abandonne lorsque le futur champion est encore enfant. Elevé avec ses trois frères et ses trois soeurs dans la banlieue pauvre de Rosengard, à Malmö, il tape dans un ballon dès l’âge de 6 ans et en dépit d’un caractère bien trempé, enchaîne les exploits jusqu’à rejoindre l’Ajax d’Amsterdam, avant la carrière internationale qu’on connaît.

Devant la caméra du réalisateur Jens Sjögren, Ibra est joué par deux jeunes comédiens, Dominic Andersson Bajraktati à l’âge de 11 ans et Granit Rushiti lorsqu’il est plus âgé. "On va jouer ou on va parler ?", demande la forte tête à son coach dans ces premières images alléchantes. Sur les écrans en Suède le 10 septembre prochain, I Am Zlatan n’a pas encore de date de sortie française.