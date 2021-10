Idole des adolescents, Justin Bieber se lance dans la vente de cannabis

"Notre but est de rendre le cannabis plus accessible et de déstigmatiser son utilisation", indique dans un communiqué cette société qui propose des packs de joints déjà roulés en Californie mais aussi au Nevada.

Palms précise qu'une partie des bénéfices des ventes à venir sera reversée à plusieurs associations soutenues Justin Bieber. Parmi elles, Last Prisoner Project, qui réclame une modification des lois condamnant les consommateurs de drogue. Et Veteran Walk and Talk, qui prône l’utilisation du cannabis et de substances psychédéliques pour venir en aide aux anciens soldats.