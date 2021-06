"Il a beaucoup ri !" : Anne Fontaine raconte la projection de "Présidents" avec François Hollande

Ce que je voulais, c’est faire une comédie dans un univers à la fois imaginaire et vraisemblable. Ça parle donc de la situation de France, sans être didactique, ni militant. Il y a deux présidents, qui ont gouverné de la France, à une période proche de nous, deux personnages antinomiques, des rivaux assez virulents. Et l’idée, c’était de les prendre dans l’état particulier d’inaction lié au fait qu’ils ne sont plus aux commandes. J’ai imaginé que l’un des deux, Nicolas, serait dans un état un peu dépressif – il passe l’aspirateur, il va promener le chien, il est sous la coupe d’une femme envahissante qui chante toute la journée à tue-tête des airs d’opéra. Et il a ce déclic de l’ombre portée par l’extrême droite sur l’avenir de la France. C’est ce qui le meut pour inventer l’idée d’un aigle à deux têtes pour sauver le pays, et d’aller voir celui qui coule des jours heureux, en Corrèze, la terre des présidents, et qui a rejeté toute velléité de retour en politique. Donc forcément vous partez de quelque chose de réel. Et en même temps vous inventez un univers parallèle où ces deux êtres vont se rencontrer et entretenir un rapport très enfantin, très drôle, comme un Bourvil et un Louis de Funès, un tandem de comédie.

Où avez-vous placé le curseur de l’invention ?

Mais c’est ça écrire ! Il fallait rappeler le modèle et en même temps s'en libérer, parce que sinon ça devient de l’imitation ou un biopic, et ça n’avait pas d’intérêt pour moi. Ce qui m’intéressait, c’est d’explorer une zone dans laquelle on ne va pas d’habitude. Mettre mes présidents sur un tracteur ou sur une bicyclette et construire leur relation à partir de quelque chose de très agressif entre eux. Ce que je voulais, c’est les voir lâcher leur devanture et montrer la fragilité des êtres. On ne les a jamais vus comme on les voit dans le film… et on est content de les voir autrement ! Comme lorsqu’ils se mettent à chanter Francis Cabrel tout à coup. Est-ce que c’est possible ? Ben oui, c'est possible !

Pourquoi avez-vous choisi Jean Dujardin et Grégory Gadebois ?

Ils ne ressemblent pas à leurs modèles et c’est ça qui m’a paru intéressant dès le début. Je respecte le travail des chansonniers, mais c’est autre chose. Ce que je voulais, c’est deux comédiens qui composent par l’intérieur avec les gestes, la diction, le charme. Ils ne devaient pas en faire trop, ne pas saturer avec l’imitation. On a travaillé ce dosage ensemble. Grégory, par exemple, je lui avais donné comme indication d’être un peu professoral. De prendre les gens un peu de haut. C’était la base à partir de laquelle jouer la comédie. Jean Dujardin, lui, c’est incroyable la subtilité avec laquelle il fait son personnage. Pour moi, on le voit plus Nicolas que s’il avait imité le président.

Avez-vous eu besoin de les recadrer parfois sur le tournage ?

Heureusement ! Tout n’est pas parfait lorsqu’on arrive sur un plateau. On cherche, on trouve, on fait moins, on rit, on regarde si ça nous amuse nous. On essaie que ce soit joyeux mais en même temps c’est un travail d’orfèvre parce qu’il y a cette responsabilité double d’être le personnage tel qu’il est écrit dans le scénario et d’avoir la source d’inspiration qui est tacitement là, sans être omniprésente.