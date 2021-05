"Il n’y a pas d’amour plus grand" : à 50 ans, Naomi Campbell devient mère pour la première fois

"Il n’y a pas de mots pour décrire le lien à vie que je partage désormais avec toi mon ange. Il n’y a pas d’amour plus grand", poursuit la mannequin britannique, qui a été vivement félicitée en commentaires par la planète mode. Mais le mot qui a le plus attiré l’attention que le créateur Marc Jacobs a posté sur Instagram. "Oh mon dieu ! C’était aujourd’hui ? C’est absolument incroyable. Comme elle est chanceuse et comme tu es chanceuse !", a-t-il écrit, dévoilant que son amie était désormais mère d’une petite fille.