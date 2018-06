Il s'enferme dans une statue en bois pendant une semaine : la dernière performance de l'artiste Abraham Poincheval

Il voyage sans bouger. Abraham Poincheval, c’est ce drôle d’artiste, performeur, ermite, maître zen qui, il y a un an, souvenez-vous, s’était cloitré pendant une semaine dans une pierre au Palais de Tokyo, à Paris. Au même endroit, il avait ensuite couvé des œufs, derrière une vitre, pendant trois semaines. Ce samedi 2 juin, l’artiste a entamé sa dernière performance. Vêtu d’une combinaison polaire, le sculpteur de 45 ans s’est enfermé pendant une semaine dans l’espace exigu d'une statue d'homme-lion, installée dans le parc du musée d'Aurignac (Haute-Garonne).





"Ça y est, je suis parti", a déclaré Poincheval, en se contorsionnant pour s'insérer dans l'étroit sarcophage sculpté dans du mélèze, avant d’agiter une dernière fois la main et de refermer sur lui le ventre de la créature. Haute de 3m20, ce tombeau en bois est en fait une reproduction en grand d’une statuette datant du paléolithique. L’œuvre originelle, mesurant 32 cm, a été taillée dans une défense de mammouth par les premiers homos sapiens arrivés en Europe. L'artiste va vivre à l'intérieur sept jours et six nuits en lisière de forêt, dans le bruissement d'un ruisseau, pour une sortie prévue le 8 juin, aux alentours 11 heures.