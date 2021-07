Il y a 40 ans, Diana épousait Charles : une part du gâteau de mariage sera vendue aux enchères

40 ans plus tard, le voici mis aux enchères pour les adorateurs les plus extrêmes de la famille royale le 11 août. "Il semble être exactement dans le même état", souligne le commissaire-priseur chargé de la vente chez Dominic Winter Auctioneers dans le Gloucestershire, cité par la BBC .

Une conservation presque parfaite rendue possible grâce à du papier paraffiné et à une boîte en acier au motif floral qui a protégé le gâteau de la chaleur pendant des années. "À manipuler avec soin. Gâteau de mariage du prince Charles et de la princesse Diane", peut-on lire sur une note écrite par la propriétaire, avec une faute dans le prénom de Lady Di. "Nous déconseillons de le manger", souligne tout de même le commissaire-priseur qui espère faire monter les enchères jusqu’à 590 euros. Énorme, non ? Certes mais c'est toujours moins que les recettes de la première vente.