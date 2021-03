"Ils assument leur passé colonial" : Yseult explique pourquoi elle s’est installée en Belgique

Alors qu’elle planche sur un nouvel album, la chanteuse se confie dans un entretien accordé au quotidien anglais The Guardian . Cible de vives critiques sur les réseaux sociaux, elle y révèle s’être récemment installée en Belgique. "En France, je me sens blâmée parce que je suis moi-même", explique la jeune femme qui a choisi de poser ses valises à Bruxelles. "Les habitants accueillent la diversité et assument leur passé colonial, ce qui est encore un sujet tabou en France", ajoute-t-elle.

Dans cet entretien, Yseult révèle également suivre des cours de media training pour améliorer la portée et la clarté de son message, tout en reconnaissant "le danger" qui accompagne le fait d’être une porte-parole pour les minorités. "Mon but est d’être consciente de l’environnement hostile dans lequel les gens de notre génération vivent, à la fois en tant que citoyens et en tant qu’artistes, et de raconter mon histoire à travers mon travail", déclare-t-elle.