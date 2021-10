"Ils ne nous ôteront jamais notre liberté !" : l’acteur Jim Caviezel cite "Braveheart" à un rassemblement QAnon

Il a joué Jésus dans La Passion de Christ. Mais c’est à un autre film de Mel Gibson que Jim Caviezel a fait référence en participant, le week-end dernier, à un meeting du mouvement complotiste QAnon à Las Vegas. Devant la foule, l’acteur de 53 ans a en effet repris la célèbre tirade de William Wallace, le héros de Braveheart, lorsqu’il s’adresse aux soldats écossais avant d’affronter l’envahisseur anglais au péril de leur vie.

"Battez-vous et vous mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez, quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé et peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées pour une chance, une petite chance de revenir ici et tuer nos ennemis, car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté !", lance celui qui, en septembre 2020, estimait que les catholiques américains étaient persécutés, car le confinement les empêchait d'aller à la messe.